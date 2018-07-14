Калининградцы ощутили на себе последствие дождей

Последствия дождей сегодня ощутили на себе жители Калининграда . Лило так, что подтопило часть улиц. Чтобы разобраться с ситуацией коммунальщикам пришлось задействовать спецтехнику.

В Калининграде утро начинается не с кофе, а с сильного ливня. Дождь, который пришёл на смену солнечным дням, затопил городские улицы. Местами машины качаются на волнах, словно парусники, пытаясь пробраться через глубокие лужи.

София Беренёва, корреспондент:

— Сейчас мы находимся на улице Галицкого. Дождь всё ещё не прекращается, но, по словам очевидцев, вода уже сошла. А раньше она доходила до половины колеса. Давайте проверим на собственном опыте, насколько здесь глубоко. Мой сапог почти ушёл под воду.

Автомобили, буквально, захлёбываются в воде. Водители стараются проезжать опасные участки максимально осторожно, чтобы не повредить машину.

Игорь Гаврильчик, житель Калининграда:

— Последствия будут тяжёлые, если вода попадёт в двигатель. Это капремонт двигателя. Это очень существенно. Я туда должен был поехать, я не рискнул, потому что посадка низкая, можно зацепить воды и всё.

Огромная лужа встречает автомобилистов и на пересечении Московского проспекта с улицей Буткова. Коммунальщики бросили все силы на откачку воды. По словам специалистов, осадки в этом месте скапливаются из-за различного сечения труб на ближайших вводах ливневой канализации. На устранении подтопа были задействованы несколько машин. В том числе специальный пылесос.

Екатерина Балаховская, житель Калининграда:

— Я шла вся мокрая по пояс. У меня, вон, вода, вы в сапогах резиновых, а я в кроссовках вся мокрая. Если не пройти улицу переплываем!

На улице Галицкого люди тонут не только на дорогах, но и в своих квартирах. Из-за сырости от жилого дома откалывается штукатурка, а в комнатах после каждого дождя проступает плесень. По словам местных жителей, дом построили ещё в конце девятнадцатого века. С этих пор здание ни разу капитально не ремонтировалось.

Анна Свириденкова, житель Калининграда:

— Трескаются стены. Если вы обратите внимание, у нас всё замазано. На стенках у нас везде стоят маячки. Систематически протекает крыша. Она гнилая с той стороны, я просто жду, когда она в период урагана упадёт.

К вечеру ливень утихает, и вода уходит с дорог. Но выпускать из рук зонт и снимать резиновые сапоги пока рано. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в Калининграде ближайшие четыре дня.