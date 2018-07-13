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Тепло и дождливо будет в выходные
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Тепло и дождливо будет в выходные 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вологда продолжает находиться во власти циклона, поэтому переменная облачность сохранится до начала следующей недели.
В субботу днем ожидается кратковременный дождь. Ветер ожидается северо-восточным с порывами до 9 м/с. Ясной будет ночь с субботы на воскресенье, однако 15 июля небо над Вологдой вновь затянет тучами. В дневные часы возможны кратковременные осадки с грозой. Ветер станет восточным, 3-8 м/с.
Ночные и дневные температуры в субботу и воскресенье будут одинаковы: до + 13-15 градусов — ночью и + 23-25 градусов — днем.
Постоянство погодных условий продлится и на следующей неделе. Понедельник ознаменуется продолжением погоды в выходные дни.
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