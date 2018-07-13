В Волгограде собрали первый миллион тонн зерна

Впервые за 20 лет урожай поспел почти на месяц раньше положенного, передаёт ОТР.

Аграрии объясняют новый рекорд погодными условиями — зерновые созрели так быстро благодаря высоким температурам, установившимся в регионе, и засух. В некоторых населённых пунктах на юге Волгоградской области дождя не было с марта.

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Однако скорость созревания негативно сказалась на объёмах урожая: если в прошлом году среднее хозяйство в субъекте получало не менее 30 центнеров зерна с каждого гектара, то сейчас — лишь 18. Аграрии фиксируют неполное заполнение колоса зерном: на данный момент большинство колосьев на поле наполовину пусты. Однако на качестве это никак не сказывается — за счёт этого сельхозпроизводители намерены возместить убытки.