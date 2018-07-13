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«Должны были спилить»: на иномарку в Челябинске во время дождя рухнуло дерево
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«Должны были спилить»: на иномарку в Челябинске во время дождя рухнуло дерево 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
К выходным в Челябинске испортилась погода, в течение пятницы дважды прошёл сильный короткий ливень. Во время первого дождя во дворе дома на улице Братьев Кашириных на автомобиль рухнуло дерево. Его, по словам матери владелицы машины, должны были спилить ранее.
ЧП произошло во время обеденного дождя
Инцидент произошёл у дома № 105а на улице Братьев Кашириных, который относится к управляющей компании ООО «ДЕЗ Калининского района». Пострадала иномарка Hyundai, ствол упал на лобовое стекло и разбил его, также повредил лакокрасочное покрытие машины. Автомобиль по каско не застрахован.
Дерево упало на лобовое стекло, повредив также краску
— Дерево убрали, распилили сотрудники ДЕЗа или подрядной организации. Мы обратились в полицию, сейчас у нас протокол в оформлении, — рассказала хозяйка автомобиля Екатерина. — В течение десяти дней всё будет рассмотрено, после чего полиция даст ответ. После этого уже будем обращаться по поводу возмещения ущерба.
Это не первый случай падения деревьев на автомобили в Челябинске. Год назад в июне в результате урагана ущерб получили несколько машин. Мы подготовили материал, что делать, если ваше имущество пострадало в результате непогоды. Также подробную юридическую инструкцию о том, как вести себя в случае падения дерева на машину, дал ранее автор книги «Водитель–инспектор. Разговор на равных» Юрий Панченко. Одному из челябинцев удалось отсудить деньги у ООО «ДЕЗ Калининского района», управляющая организация должна была заплатить мужчине почти 220 тысяч рублей.
В эти выходные в Челябинске и области сохранится непогода. В субботу и воскресенье обещают дожди, грозы и местами град. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 22 метра в секунду.
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