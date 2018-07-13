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Госавтоинспекция предупреждает об осторожности на дорогах в жаркую погоду
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Госавтоинспекция предупреждает об осторожности на дорогах в жаркую погоду 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В Адыгее продолжает сохраняться жаркая погода. Практика показывает, что высокая температура воздуха негативно сказывается на состоянии здоровья водителей.
Чтобы максимально снизить влияние природных фак­торов на дорожную обстановку, Госавтоинспекция МВД по Республике Адыгея рекомендует тем, кто управляет транспортными средствами следить за температурным режимом в салоне автомобиля, его тех­ническим состоянием.
В длительную поездку лучше выезжать пораньше или после захода солнца. Кондиционеры бывают опасны. Система охлажде­ния сушит воздух и забирает из него кислород, что также ведет к быстрому утомлению водителя. Долго использовать систему кондицио­нирования не рекомендуется.
Если вы почувствовали утомлен­ность жарой, лучше остановиться. 15-20 минут короткого сна помо­гают восстановить силы.
Для того чтобы избежать теплового удара врачи также рекомендуют употреблять больше жидкости, но только не кофе и газированных напитков.
Уважаемые участники дорожного движения, в экстремальных погодных условиях особенно важно проявлять друг к другу терпение и понимание.
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