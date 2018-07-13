Госавтоинспекция предупреждает об осторожности на дорогах в жаркую погоду 

В Адыгее продолжает сохраняться жаркая погода. Практика показывает, что высокая температура воздуха негативно сказывается на состоянии здоровья водителей.
Чтобы максимально снизить влияние природных факторов на дорожную обстановку, Госавтоинспекция МВД по Республике Адыгея рекомендует тем, кто управляет транспортными средствами следить за температурным режимом в салоне автомобиля, его техническим состоянием.
В длительную поездку лучше выезжать пораньше или после захода солнца. Кондиционеры бывают опасны. Система охлаждения сушит воздух и забирает из него кислород, что также ведет к быстрому утомлению водителя. Долго использовать систему кондиционирования не рекомендуется.
Если вы почувствовали утомленность жарой, лучше остановиться. 15-20 минут короткого сна помогают восстановить силы.
Для того чтобы избежать теплового удара врачи также рекомендуют употреблять больше жидкости, но только не кофе и газированных напитков.
Уважаемые участники дорожного движения, в экстремальных погодных условиях особенно важно проявлять друг к другу терпение и понимание.