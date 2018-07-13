Ещё
В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза 

Волга Ньюс 2 часа назад
По информации Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление северо-западного ветра 15-18 м/с с сохранением до конца дня и вечером 13 июля.
Волга Ньюс: последние новости
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 9 июля Синоптики зафиксировали засуху в несколько районах Самарской области В выходные температура воздуха поднимется до 34 °C
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека26
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал91
Путин созывает всех послов на встречу в МИД36
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений95
Крымский мост разоряет Украину325
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение