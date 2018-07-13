Дождь, гроза и сильный ветер движутся на Самарскую область 

Над 63 регионом сгущаются тучи — синоптики говорят о приближающейся грозе. Специалисты предупреждают о том, что в течение 1-3 часов погода в регионе резко ухудшится. Гроза, дождь и сильный ветер — такой «освежающий коктейль» ждёт жителей Самарской области. Причём, как считают синоптики, непогода продержится до конца дня. В преддверии грозы воздух раскалится до 30 градусов. Северо-западный ветер усилится, его скорость будет достигать 15-18 м/с. В это время лучше остаться дома и закрыть окна, говорят специалисты МЧС. Если же стихия застигла на улице, необходимо найти крытое основательное убежище (магазин, подъезд или подвал) и ни в коем случае не пытаться спрятаться за остановками, под карнизами или под деревьями. Ветер нередко вырывает их с корнем или просто ломает ветви, в чем самарцы убеждались уже неоднократно. К слову подобная погода — жаркая, но с грозовыми тучами и дождём — ожидается в губернии и на выходных.
Фото: Юлия Лобачева