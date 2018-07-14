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Штормовое предупреждение: на Самарскую область надвигается гроза
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Штормовое предупреждение: на Самарскую область надвигается гроза 

63.ru 5 часов назад
Фото: 63.ru
Гроза продлится местами до конца дня  В субботу, 14 июля, в Самарской области объявили штормовое предупреждение. В ближайшие 1-3 часа в 63 регионе ожидается гроза. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Гроза продержтся местами до конца дня. Вечером в субботу, 14 июля, также ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-18 м/с. Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий рекомендуем воздержаться от прогулок, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области. По их рекомендациям, в случае непогоды жителям 63 региона не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.
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