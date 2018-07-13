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Жара или дожди: какой будет погода в ближайшие дни
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Жара или дожди: какой будет погода в ближайшие дни 

Mos.ru 4 часа назад
Фото: Mos.ru
Суббота и воскресенье в столице обещают быть жаркими. И не только из-за предстоящего финала чемпионата мира по футболу. В городе ожидается до 28 градусов тепла, а также почти безветренная погода.
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Остудить пыл болельщиков и очистить городской воздух помогут кратковременные дожди. Ночи в столице также будут теплыми — воздух прогреется до 17–19 градусов.
Такая погода сохранится до понедельника, затем станет немного прохладнее. 17 и 18 июля небо затянут облака. Вероятность осадков увеличится. Столбики термометров покажут 21–26 градусов выше нуля. Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.
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