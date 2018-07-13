Зонты наготове, машины в гараж: на Крым надвигается штормовая погода

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 июл — РИА Новости Крым . На Крым надвигается непогода — в ближайшие часы на полуострове ожидаются обильные осадки. Объявлено экстренное штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 13 июля, а также в течение суток 14 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с", — заявили в ведомстве.

Спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде. В частности, при выпадении обильных осадков рекомендуется воздержаться от поездок по городу и по возможности оставаться в помещении.

Если ливень застал в личном транспорте, не стоит пытаться преодолеть подтопленные участки: нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение. Включить аварийные огни и переждать ливень. В случае стремительного пребывания воды необходимо срочно покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Находясь на улице, необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, а также от крупных деревьев, не следует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.