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Погода в выходные: в Оренбуржье пройдут дожди
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Погода в выходные: в Оренбуржье пройдут дожди 

ProOren 4 часа назад
Фото: ProOren
На выходных в Оренбуржье сохранится жаркая погода. Немного остудят жару грозовые дожди, обещают в областном Гидрометцентре.
Завтра днем, 14 июля, максимальная температура воздуха в некоторых районах области составит +31°C. В среднем, в субботу и воскресенье днем столбик термометра достигнет отметки +28°C. Скорость ветра будет варьироваться в среднем от 3 до 10 м/с.
В оба выходных дня после обеда ожидаются грозовые дожди. Поэтому, прежде чем выходить из дома, лучше захватить с собой зонт. В связи с жаркой погодой сотрудники областного управления МЧС предупреждают оренбуржцев о вероятности перегрева линий электропередач и возникновении пожаров.
В пик жары старайтесь поддерживать дома прохладную температуру воздуха. По возможности не выходите из помещения, избегайте интенсивных физических нагрузок, пейте больше жидкости и чаще принимайте прохладный душ. Окна на день лучше закрывать, особенно если они выходят на солнечную сторону.
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