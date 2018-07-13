Погода в выходные: в Оренбуржье пройдут дожди

На выходных в Оренбуржье сохранится жаркая погода. Немного остудят жару грозовые дожди, обещают в областном Гидрометцентре.

Завтра днем, 14 июля, максимальная температура воздуха в некоторых районах области составит +31°C. В среднем, в субботу и воскресенье днем столбик термометра достигнет отметки +28°C. Скорость ветра будет варьироваться в среднем от 3 до 10 м/с.

В оба выходных дня после обеда ожидаются грозовые дожди. Поэтому, прежде чем выходить из дома, лучше захватить с собой зонт. В связи с жаркой погодой сотрудники областного управления МЧС предупреждают оренбуржцев о вероятности перегрева линий электропередач и возникновении пожаров.

В пик жары старайтесь поддерживать дома прохладную температуру воздуха. По возможности не выходите из помещения, избегайте интенсивных физических нагрузок, пейте больше жидкости и чаще принимайте прохладный душ. Окна на день лучше закрывать, особенно если они выходят на солнечную сторону.