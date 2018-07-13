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Где в июне лежал снег, грибов не ждите. Ягод будет много
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Где в июне лежал снег, грибов не ждите. Ягод будет много 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На всей территории округа установилась теплая погода, которая будет радовать ямальцев в эти выходные.
Днем температура воздуха составит + 23-28 градусов, ночью столбик термометра опустится до 10-15 градусов. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» рассказали в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Уже во вторник,17 июля, в большинстве районов ЯНАО пройдет умеренный дождь местами с грозами, температура понизится до + 18 градусов. К концу следующей недели похолодает, температура воздуха днем составит + 12-13 градусов, ночью — + 2-7, ожидается ветер с порывами до 18 м/с.
Синоптики отмечают, что к 20 июля уже должна поспеть морошка, также в тундре цветут ягоды — черника, голубика, брусника и клюква. Что касается грибов, то по народным приметам, грибница закладывается в июне, а в это время лежал снег. Скорее всего, этот год будет не грибным.
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