Синоптики рассказали об июльской жаре в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» рассказал об июльской жаре в Москве

«Июльская жара будет только усиливаться. Связано это с размытым барическим полем повышенного давления», — заявил он.

По его словам, температурный фон будет на 5-6 °С выше климатической нормы макушки лета, и в основном ожидается переменная облачность.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют жаркие выходные в Москве.

11 июля URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о штормовом ветре на Урале.