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Синоптики рассказали об июльской жаре в Москве
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Синоптики рассказали об июльской жаре в Москве 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «360» рассказал об июльской жаре в Москве.
«Июльская жара будет только усиливаться. Связано это с размытым барическим полем повышенного давления», — заявил он.
По его словам, температурный фон будет на 5-6 °С выше климатической нормы макушки лета, и в основном ожидается переменная облачность.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют жаркие выходные в Москве.
11 июля URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о штормовом ветре на Урале.
RT на русском: последние новости
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