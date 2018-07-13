Метеоролог Евгений Тишковец: На следующей неделе столицу ожидают проливные дожди и шквалистые ветры

В свою очередь, грядущие выходные будут жаркими.

— В ближайшие выходные погода будет определяться в московском регионе зоной повышенного атмосферного давления. Июльская жара продолжится. В ночные часы в столице не прохладнее 15-18 градусов, без осадков. Днем можно рассчитывать на все 27 — 30, а в воскресенье по югу области температура будет достигать 32 градусов. Из-за быстрого активного прогрева воздуха и высокой влажности наблюдается массовое образование кучевых облаков. Поэтому не обойдется без кратковременных дождей и местами даже с грозами. Но это будет носить мозаичный характер. Если в процентном соотношении — то не больше 10% от всей площади небосвода. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду, при грозе порывистый. Давление в течение выходных останется без изменений, в пределах 743 мм. ртутного столба.

На следующей неделе понедельник продолжит нас радовать летним теплом, днем — до 30 градусов, с вероятностью скоротечных дождей и гроз.