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На выходных в Курскую область придут дожди с грозами
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На выходных в Курскую область придут дожди с грозами 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
На выходных в Курской области ожидается непогода, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.
В субботу, 14 июля, ночью местами небольшие дожди и грозы, утром и днем умеренные, а местами сильные дожди и грозы. Ночью похолодает до +18°С, днем столбик термометра поднимется до +25°С. Ветер переменных направлений ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, при грозах местами порывы могут достигать 19 м/с.
15 июля, в воскресенье, будет облачно. Ночью и днем синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью +17°С, днем столбик термометра установится на отметке +27°С. Ветер северо-восточный, 2 м/с.
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