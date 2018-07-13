На выходных в Курскую область придут дожди с грозами

На выходных в Курской области ожидается непогода, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.

В субботу, 14 июля, ночью местами небольшие дожди и грозы, утром и днем умеренные, а местами сильные дожди и грозы. Ночью похолодает до +18°С, днем столбик термометра поднимется до +25°С. Ветер переменных направлений ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, при грозах местами порывы могут достигать 19 м/с.

15 июля, в воскресенье, будет облачно. Ночью и днем синоптики прогнозируют дожди. Температура воздуха ночью +17°С, днем столбик термометра установится на отметке +27°С. Ветер северо-восточный, 2 м/с.