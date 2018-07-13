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День поля-2018 пройдет в Новосибирске 10 августа
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День поля-2018 пройдет в Новосибирске 10 августа 

Все новости Новосибирской области 5 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«День поля традиционно является крупнейшей региональной демонстрационной площадкой современных технологий в сельхозпроизводстве, селекционных достижений в растениеводстве. Мероприятие направлено на развитие агропромышленного комплекса региона, налаживание межрегиональных связей, продвижение инновационных проектов в аграрной отрасли, развитие контактов между организациями, предприятиями и инвесторами», — сообщил и.о. министра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, в рамках Дня поля запланировано ознакомление участников с демонстрационными посевами сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, выставка современной сельхозтехники и демонстрационные показы в полевых условиях, выставка компаний-производителей и дистрибьюторов агрохимической продукции.
Мероприятие пройдет на базе учебно-опытного хозяйства «Практик» в поселке Тулинский Новосибирского района. Организатором Дня поля выступает правительство Новосибирской области совместно с ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет».
Напомним, одной из сенсаций Дня поля прошлого года стал мини-трактор. Его работу продемонстрировали тогучинские умельцы. День поля-2017 проходил в сентябре. С погодой аграриям не повезло: из-за плохой погоды — холодного ветра и накрапывающего дождя — программа была скорректирована.
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