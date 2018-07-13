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В Тюменской области из-за ветра и гроз объявлено штормовое предупреждение
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В Тюменской области из-за ветра и гроз объявлено штормовое предупреждение 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду.
По данным Тюменского ЦГМС — филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня и завтра, 14 июля, в регионе ожидаются сильные дожди, град и грозы.
«В экстренных случаях звоните по единому телефону экстренных служб — «112», а также по телефону горячей линии ГУ МЧС России по Тюменской области 8 (3452) 590-290», — отмечают в региональному правлении МЧС.
Тюменцам рекомендуют ограничить выход из зданий, укрыться в подъездах или магазинах, подземных переходах. Не пытаться укрыться за остановками и недостроенными зданиями. Не подходить к линиям электропередач, деревьям и рекламным щитами. Особый контроль необходимо уделить безопасности детей. Автомобилистам советуют воздержаться от поездок на дальние расстояния.
Фото: pixabay.com.
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