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Зажмите нос: синоптики предупредили о вредных примесях в воздухе
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Зажмите нос: синоптики предупредили о вредных примесях в воздухе 

ngs.ru 5 часов назад
Фото: ngs.ru
Синоптики предупредили о том, что в предстоящие выходные в воздухе над Новосибирском скопятся загрязняющие вещества — это произойдёт на фоне жаркой погоды в ближайшие дни.
«14 июля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный», — сообщили в Новосибирском Гидрометцентре.
По их данным, повышенная загрязнённость воздуха сохранится в Новосибирске и в воскресенье, 15 июля, и на следующий день, 16 июля.
Несколько дней назад новосибирцы заметили над городом серую дымку — она сопровождалась запахом гари. Синоптики тогда поясняли, что эту пелену принёс восточный ветер: она возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае. При этом в Новосибирском Гидрометцентре отмечали, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.
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