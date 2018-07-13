Зажмите нос: синоптики предупредили о вредных примесях в воздухе

Синоптики предупредили о том, что в предстоящие выходные в воздухе над Новосибирском скопятся загрязняющие вещества — это произойдёт на фоне жаркой погоды в ближайшие дни.

«14 июля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный», — сообщили в Новосибирском Гидрометцентре.

По их данным, повышенная загрязнённость воздуха сохранится в Новосибирске и в воскресенье, 15 июля, и на следующий день, 16 июля.