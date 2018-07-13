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В выходные температура воздуха поднимется до 34 °C
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В выходные температура воздуха поднимется до 34 °C 

Волга Ньюс 6 часов назад
В пятницу, 13 июля, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 25 … 30 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20м/с.
В субботу, 14 июля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 13 … 18 °C. Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется от 26 до 31 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый.
В воскресенье, 15 июля, ночью осадков не ожидается. Столбик термометра опустится от 21 до 16°C. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха поднимется от 29 до 34 °C. Ветер восточный 6-11 м/с.
В понедельник, 16 июля, ожидаются такие же погодные условия.
Волга Ньюс: последние новости
В ближайшие 1-3 часа местами по Самарской области ожидается гроза Синоптики зафиксировали засуху в несколько районах Самарской области В среду в Самарской области ожидается гроза и порывистый ветер
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