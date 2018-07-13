В выходные температура воздуха поднимется до 34 °C

В пятницу, 13 июля, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха составит 25 … 30 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывы 15-20м/с.

В субботу, 14 июля, ночью осадков не ожидается. Температура воздуха составит 13 … 18 °C. Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух прогреется от 26 до 31 °C. Ветер северо-западный 5-10 м/с, при грозе порывистый.

В воскресенье, 15 июля, ночью осадков не ожидается. Столбик термометра опустится от 21 до 16°C. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха поднимется от 29 до 34 °C. Ветер восточный 6-11 м/с.

В понедельник, 16 июля, ожидаются такие же погодные условия.