Навстречу зиме: как увлажнить воздух

О том, как плохо влияет сухой воздух на человеческое самочувствие и здоровье, знают почти все. Проблемы с кожей, «синдром сухих глаз», неприятные удары статического электричества… К счастью, все это легко можно оставить в прошлом.

Хотелось бы написать эту статью без единого упоминания батарей, которые «сушат воздух»… Но не получится — очень уж прочно живет заблуждение в умах россиян. Табличку из школьного курса физики, которая показывает, что при падении температуры воздуха с 20 градусов Цельсия до нуля количество воды, которое может удержать воздух, падает в четыре раза, к зрелому возрасту, увы, все забывают. А в том, что в холодное время года воздух становится явно суше, начинают винить приборы отопления… хотя они всего лишь понижают величину относительной влажности («относительной» — потому что она определяется по отношению к максимальной влажности при конкретной температуре), а тут никакого «криминала» нет и быть не может: виноваты физические законы, а не нагревательные приборы.

Самый простой способ увлажнить воздух в квартире — расставить везде емкости с водой. На эту роль годятся не только ведра и тазы, но и вазы с цветами. Увы, будучи самым легким, этот способ является и самым неэффективным, а также самым неудобным. Помимо прочего, застаивающаяся вода — рассадник вредных бактерий, а добавки против микроорганизмов вряд ли можно считать полезными для здоровья.

Многие из домашних растений, активно «пьющих» воду их почвы, годятся на роль неплохих увлажнителей. В их числе — домашний папоротник, фикус, гибискус. Помимо эстетического эффекта, они действительно неплохо испаряют воду со своей листвы. Проблема лишь в том, что для эффективного увлажнения придется заставить фикусами всю комнату: при околонулевой температуре за окном для нормального увлажнения надо испарять в комнате средних размеров не менее двух литров, а при отрицательной температуре это количество может легко дойти до четырех-шести литров в сутки!

Можно посвятить еще немало абзацев «народным» способам увлажнения, задействующим марлю, вату и прочие подручные средства. Но давайте не отнимать время друг друга: в современном мире все эти «приспособы» годятся исключительно на роль курьезных изобретений. Все мало-мальски эффективные способы увлажнения в современном мире сводятся к специальным приборам.

Наиболее дешевые модели увлажнителей, появившиеся десятки лет назад — увлажнители «холодного пара». Их устройство не относится к сложным: молекулы воды испаряются из резервуара при комнатной температуре. Современные устройства такого типа включают в себя поддон, в который вода подается определенными дозами. Из поддона вода попадает в испарительный элемент — фильтр, картридж, диск… в общем, что угодно, что может обеспечить большую поверхность испарения. Простейшие увлажнители используют бумажные картриджи, где вода пропитывает бумагу, поднимаясь снизу вверх по капиллярному принципу. Все эти картриджи всегда делаются сменными, и рекомендации производителя относительно периодичности смены надо соблюдать неукоснительно (а если рекомендаций нет, за частоту смены можно принять два месяца; таким образом, за холодный сезон должно «истратиться» не меньше двух фильтров). В других к конструкции добавляется вентилятор, который увеличивает эффективность прибора, но, увы, вносит шум. Проблема в том, что по-настоящему эффективными такие увлажнители бывают редко: большинство просто не способно испарить больше одного литра воды в сутки.

Совершенствование «холодных» увлажнителей привело к появлению моделей с нагревом воды. Несмотря на то, что вода в них может доводиться до высоких температур, на выходе пар в таких увлажнителях редко горячее 50 градусов Цельсия — но и этого бывает достаточно, чтобы доставить неприятные ощущения тем, кто попадет в «зону поражения» (по этой причине не рекомендуется подобные модели ставить в детской комнате). Тем не менее, именно по такому принципу работает много увлажнителей из высшего ценового диапазона. Эксплуатационная сложность, как и в увлажнителях «холодного пара», заключается в необходимости подготовки воды: в идеале она должна быть деминерализованной, в идеале — дистилированной, иначе эффективность испарительных элементов очень быстро будет сведена практически к нулю (особенно это заметно при использовании воды прямо из-под крана). Более дорогие модели частично решают данную проблемы введением дополнительных картриджей (и прочих сменных устройств) очистки воды. Но их, разумеется, тоже надо вовремя заменять.

Стоит упомянуть и о получивших в последние годы очень большое распространение ультразвуковых увлажнителях. Не улавливаемые человеческим ухом ультразвуковые колебания передаются в них в резервуар с водой, что способствует быстрому испарению холодной воды за счет чередования волн повышенного и пониженного давления (ведь в областях пониженного давления, как мы помним из школьного курса физики, температура вскипания воды уменьшается). Далее воздушный поток, насыщенный мелкодисперсными частицами воды, вентилятором подается наружу, где и переходит в парообразное состояние (причем пар этот — холодный). Современные ультразвуковые увлажнители хороши всем, в том числе автоматической регулировкой уровня увлажнения. Недостаток у них тот же, что и у рассмотренных выше: вода «из-под крана» приводит к образованию внутри приборов налета, который, если это предусмотрено конструкцией, надо периодически чистить, а если нет — срока службы прибора может не хватить и на один сезон. В дорогих устройствах для очистки воды предусмотрены сменные картриджи. Подготовка воды позволяет минимизировать и еще один недостаток, присущий ультразвуковым увлажнителям — образование белого налета солей кальция на предметах в комнате.