В Майкопе усиливают меры безопасности в связи с жарой

В городской администрации состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Майкоп». По поручению мэра республиканской столицы Андрея Гетманова , совещание провел его заместитель Юрий Томчак.

Майкопе установилась жаркая, засушливая погода (по данным метеорологов, столбик термометров в отдельные часы поднимался до 38 градусов). Также зафиксирована почвенная засуха. Члены городской комиссии проанализировали обстановку в городском округе и обсудили комплекс мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны этими неблагоприятными погодными условиями.

Так, сочетание жары и почвенной засухи существенно увеличивает риск пожаров. На заседании городской комиссии были принято решение усилить меры противопожарной безопасности, в частности — активизировать профилактическую работу с населением.

«Поставлена задача — через актив ТОС, администраторов сельских населенных пунктов, городские средства массовой информации подробно разъяснять людям правила противопожарной безопасности и напоминать о запрете разводить костры и сжигать мусор и сухую траву. К нарушителям необходимо строго применять меры административного воздействия, предусмотренные законодательствам, подчеркивалось на заседании комиссии. Жители должны понимать, что любое неосторожное действие, в том числе шалость ребенка, может иметь самые серьезные последствия», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

По рекомендации комиссии, органы управления и силы территориального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании «Город Майкоп» переведены в режим функционирования «Повышенная готовность» до улучшения погодных условий. Соответствующее распоряжение принято городской администрацией.