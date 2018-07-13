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Не в офисе же сидеть: сотни новосибирцев отправились на городской пляж посреди рабочего дня
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Не в офисе же сидеть: сотни новосибирцев отправились на городской пляж посреди рабочего дня 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске всю неделю стоит очень жаркая погода, и многие горожане сбежали на пляжи — НГС побывал на пляже «Наутилус» и увидел там десятки загорающих и купающихся новосибирцев.
Температура воздуха, которую сегодня зафиксировали метеостанции в Новосибирске, в полдень достигла +28 градусов. Завтра и послезавтра синоптики ожидают, что будет также жарко — столбик термометра поднимется до +29 градусов.
Корреспондент НГС побывал на городском пляже «Наутилус», чтобы посмотреть, что там происходит в середине рабочего дня. В начале июля дно Оби на этом пляже обследовали водолазы Муниципальной аварийно-спасательной службы — это было нужно для подготовки к пляжному сезону.
Жара вернулась в Новосибирск в конце прошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами. Но при этом несколько дней назад новосибирцы заметили над городом серую дымку — она сопровождалась запахом гари. Синоптики пояснили, что эту пелену принёс восточный ветер: она возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в Новосибирске и области действует экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой. Спасатели рекомендуют избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице, а также пить как можно больше негазированной воды.
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