Предстоящие выходные в столице ожидаются самыми жаркими в июле

Москве в предстоящие выходные воздух может прогреться до 30 градусов впервые с начала июля. В столице будет переменная облачность, а во второй половине может пройти кратковременный дождь, возможна гроза. Об этом говорится на сайте центра погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха составит 15-18 градусов, днем воздух прогреется до 27-30 градусов.

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду.

Согласно прогнозам, характер погоды на следующей неделе сохранится: будет жарко, возможны кратковременные дожди. Опасных погодных условий в городе и области не ожидается.