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Москвичам пообещали 27-градусную жару в субботу
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Москвичам пообещали 27-градусную жару в субботу 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Наступившие выходные станут самыми жаркими в июле для жителей столичного региона. В субботу воздух прогреется до +26… +28 градусов. Такая температура на 4–5 градусов выше климатической нормы.
Как сообщили синоптики центра погоды «Фобос», при переменной облачности кратковременные дожди пройдут лишь местами, а в южных и западных районах области возможны грозы.
Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 2–7 метров в секунду, а при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать, и составит 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
Согласно прогнозам, характер погоды на следующей неделе сохранится: будет жарко, возможны кратковременные дожди. В среду, 18 июля воздух может прогреться до 30 градусов.
Опасных погодных условий в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.
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