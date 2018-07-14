Москвичам пообещали 27-градусную жару в субботу

Наступившие выходные станут самыми жаркими в июле для жителей столичного региона. В субботу воздух прогреется до +26… +28 градусов. Такая температура на 4–5 градусов выше климатической нормы.

Как сообщили синоптики центра погоды «Фобос», при переменной облачности кратковременные дожди пройдут лишь местами, а в южных и западных районах области возможны грозы.

Ветер ожидается северо-восточный со скоростью 2–7 метров в секунду, а при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать, и составит 742 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Согласно прогнозам, характер погоды на следующей неделе сохранится: будет жарко, возможны кратковременные дожди. В среду, 18 июля воздух может прогреться до 30 градусов.

Опасных погодных условий в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.