Июльская жара усилится к выходным до +30 градусов

Об этом сообщает центр наблюдения за погодой «Фобос».

«Июльская жара в выходные будет усиливаться. Даже в ночные и утренние часы в Москве не прохладнее плюс 15-18, без осадков, днем из-за неустойчивости атмосферы будут вырастать шапки облаков, местами даже переходящих в грозовое состояние. Но это не будет носить повальный характер, кого-то зацепит, кто-то этого даже не увидит. Температура воздуха днем — плюс 27-30, это на 5-6 градусов выше климатической нормы», — рассказали в «Фобосе».

Отмечается, что днем возможны кратковременные дожди.

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