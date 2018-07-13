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Июльская жара усилится к выходным до +30 градусов
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Июльская жара усилится к выходным до +30 градусов 

Москва меняется 6 часов назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает центр наблюдения за погодой «Фобос».
«Июльская жара в выходные будет усиливаться. Даже в ночные и утренние часы в Москве не прохладнее плюс 15-18, без осадков, днем из-за неустойчивости атмосферы будут вырастать шапки облаков, местами даже переходящих в грозовое состояние. Но это не будет носить повальный характер, кого-то зацепит, кто-то этого даже не увидит. Температура воздуха днем — плюс 27-30, это на 5-6 градусов выше климатической нормы», — рассказали в «Фобосе».
Отмечается, что днем возможны кратковременные дожди.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Июльская жара усилится к выходным до +30 градусов появились сначала на Москва Меняется.
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