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Последствия проливного дождя устраняют в Вологде специалисты «Вологдагорводоканала»
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Последствия проливного дождя устраняют в Вологде специалисты «Вологдагорводоканала» 

Официальный сайт Администрации города Вологды 29 минут назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
В настоящее время 6 бригад проводят работы по откачке воды в центральной части города и на магистральных улицах. Подтопления появились из-за дождя, который продолжался всю ночь и утро.
В первую очередь специалисты отрабатывают участки проезжей части, где вода затрудняет движение транспорта, провоцируя образование заторов. С самого утра сотрудники предприятия «Вологдагорводоканал» производят откачку воды на перекрестках Ленинградская — Петина, Ленинградская — Окружное шоссе, в начале ул. Конева и на Торговой площади. После устранения подтоплений на магистральных улицах, коммунальщики перейдут в микрорайоны.
«Ливневки не справляются с таким объемом воды. Мы прочищаем их от мусора и листвы, открываем ливневые колодцы и спускаем туда воду, чтобы она быстрее уходила. Подключаем к работе и канализационные стоки. Сейчас в первую очередь нам нужно спустить воду, потому что ее очень много. Это поможет убрать основные подтопления. Уже после обеда планируем заняться откачкой воды», — пояснил начальник участка водоотведения поверхностных сточных вод ЖКХ МУП «Вологдагорводоканал» Сергей Упадышев.
Вологжане могут оставить заявку на откачку воды в аварийно-диспетчерской службе «Вологдагорводоканала» по номеру — 75-72-15. Если же подтопление произошло во дворе, то необходимо обращаться в свою управляющую компанию.
Добавим, по данным Вологодского гидрометцентра, за ночь выпала климатическая норма осадков, порядка 10 мм, а с 6 до 8 часов утра еще 15 мм осадков, что считается критическим.
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