По югу Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные условия

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня 13 июля 2018 года во второй половине дня и в первой половине ночи 14 июля 2018 года по восточным районам Тюменской области ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, усиление ветра 15-20 м/с.

«Главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения — организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, которые могут быть вызваны штормовым ветром — обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации», — рекомендовало Главное управление МЧС России по Тюменской области.

В экстренных случаях звоните по телефону «101» или «112»!

Фото: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан».