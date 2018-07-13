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По югу Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные условия
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По югу Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные условия 

Уральский меридиан 7 часов назад
Фото: Уральский меридиан
По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня 13 июля 2018 года во второй половине дня и в первой половине ночи 14 июля 2018 года по восточным районам Тюменской области ожидаются местами сильные дожди, грозы, град, усиление ветра 15-20 м/с.
«Главам муниципальных образований, руководителям объектов экономики, объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения — организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, которые могут быть вызваны штормовым ветром — обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации», — рекомендовало Главное управление МЧС России по Тюменской области.
В экстренных случаях звоните по телефону «101» или «112»!
Фото: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан».
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