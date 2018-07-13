На Колыме в разгар лета выпал снег

Эти кадры сняли водители на трассе «Колыма». Снег шел около часа, в результате на дороге образовался снежный покров. При подъеме на Колымо-Индигирский перевал из-за гололеда забуксовал даже внедорожник.

Климат Колымы суровый. Зима длинная и морозная, а лето короткое и прохладное. В самый жаркий месяц — июль — столбики термометров редко поднимаются выше 15 градусов.

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