На Колыме в разгар лета выпал снег 

Температура со знаком минус установилась в разгар лета на северо-востоке России. На границе Магаданской области и Якутии выпал снег, сообщает «МИР 24».
Эти кадры сняли водители на трассе «Колыма». Снег шел около часа, в результате на дороге образовался снежный покров. При подъеме на Колымо-Индигирский перевал из-за гололеда забуксовал даже внедорожник.
Климат Колымы суровый. Зима длинная и морозная, а лето короткое и прохладное. В самый жаркий месяц — июль — столбики термометров редко поднимаются выше 15 градусов.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ