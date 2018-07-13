Осторожно, горячо! Как пережить жару без вреда для здоровья — советы врача.

фото pixabay.com/Осторожно, горячо! Как пережить жару без вреда для здоровья — советы врача.

«У природы нет плохой погоды — каждая погода благодать…», — поется в известной песне. Лето выдалось жарким. Уверена, не я одна столкнулась с тем, что в рабочем коллективе тут же образовались два лагеря: тех, кто счастлив от высоких погодных температур и тех, кто ворчит «когда это пекло уже закончится». В чем же дело? Неужели мы так устроены, что не умеем радоваться тому, что имеем? В жару нам прохлады подавай, а в холод мы о лете мечтаем.

Чтобы разобраться в этом вопросе, я отправилась к заведующей терапевтическим отделением Навашинской центральной районной больницы Марине Кондраниной, которая в силу своей профессии знает, как устроен человек.

— Марина Леонидовна, с чем связан тот факт, что кто-то грезит жарким летом в течение трех сезонов, а кто-то встречает высокие погодные температуры с содроганием?

— С тем, что первые хорошо переносят жару, а вторые, имея хронические патологии или индивидуальные особенности организма, чувствуют ухудшение физиологического состояния. Не секрет, что сильная жара негативным образом влияет на здоровье человека.

— Расскажите об этом подробнее.

— Во-первых, под ударом главный выделительный орган человека — кожа. Нагрузка на нее усиливается в разы. Сальные и потовые железы работают в гораздо большем объеме, выводя из организма не только воду, но и излишки ненужных веществ. Патогенные организмы, содержащиеся в выделенном секрете, размножаются, провоцируя тем самым образование фурункулов, угревой сыпи и пр.

Другая опасность, связанная с кожными покровами — родинки. Под воздействием прямых солнечных лучей существует вероятность их перерождения в злокачественные образования.

Во-вторых, из-за обильного потоотделения нарушается водно-солевой баланс. Ухудшается питание мышечных клеток и, как следствие, уменьшается работоспособность. Человек может испытывать головокружение, тошноту и т.д.

В-третьих, увеличивается риск получить тепловой или солнечный удары.

Тех, кто в жару спасается холодными напитками, может поджидать опасность в виде ангины, ларингита или, того хуже, пневмонии. В своей практике мне нередко приходилось встречаться с этим. Также, желая обрести заветную прохладу, кто-то ныряет в холодную воду доступных водоемов. Резкий перепад температуры тела может спровоцировать спазм сосудов сердца.

— Какие меры предосторожности необходимо предпринять обывателю, чтобы не испытать на себе все перечисленные вами негативные последствия жары?

— Чтобы защитить кожу, необходимо протирать открытые участки тела водой. Если есть возможность принять душ — нужно это сделать. Ни в коем случае нельзя длительно пребывать на солнцепеке. В течение дня следует находиться в помещениях, оборудованных системой кондиционирования. На улицу надевайте одежду из натуральных тканей, отдавая предпочтение светлым оттенкам. Выходя на солнце, не забывайте о головном уборе. Этим вы убережете себя от солнечного удара. Соблюдайте питьевой режим. Пейте простые, натуральные, не ледяные (!) напитки. Купаться в жару можно и нужно при условии соблюдения необходимых правил.

Максимально осторожными должны быть люди, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также самые уязвимые категории граждан — дети и люди пожилого возраста.

Отдельно хотелось бы обратиться к родителям и владельцам домашних животных. Не оставляйте детей и питомцев запертыми в машине! Помните, в жаркую погоду это смертельно опасно!

Если вы почувствовали ухудшение состояния — незамедлительно обращайтесь к врачу!

Пообщавшись с доктором, я вышла из ее кабинета и поймала себя на мысли — не успеем мы оглянуться, как наступят холода. И люди вновь разделятся на довольных и негодующих. Безусловно, необходимо помогать своему организму справляться как с аномальной жарой, так и с морозами. (Зимой мы расскажем вам, уважаемые читатели, о мерах предосторожности в холодный период). Но не менее важно уметь настраивать себя на позитивный лад. Только тогда мы сможем благодарно принимать любое время года. Только тогда в полной мере осознаем, что у природы, действительно, нет плохой погоды…

Автор: Ирина РЯБУШЕВА.

Источник:«Приокская правда»