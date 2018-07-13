В Ростове во время штормового предупреждения зафиксировано 88 происшествий

В Ростове-на-Дону вечером в среду, 11 июля, после объявления штормового предупреждения зафиксировано 88 происшествий. Об этом рассказали в Управлении по делам ГО и ЧС городской администрации. Однако ни одно из них не носило чрезвычайного характера.

В частности в связи со шквалистым ветром, порывы которого достигали 15–20 м/с с вечера среды до утра четверга были зафиксированы такие происшествия, как крен деревьев с угрозой падения, падения деревьев или веток, обрывы проводов, короткие замыкания. Помимо этого, из-за ветра было унесено несколько палаток — видеоролики с этими происшествиями были опубликованы очевидцами в социальных сетях.

Напомним, что в случае наступления непредвиденной ситуации нужно незамедлительно звонить по номеру «112».