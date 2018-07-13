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Городские власти объяснили, почему на Челюскинцев в дождь укладывали асфальт
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Городские власти объяснили, почему на Челюскинцев в дождь укладывали асфальт 

72.ru 8 часов назад
Фото: 72.ru
Жительница Тюмени сняла на видео, как рабочие во время дождя кладут новый асфальт
Вчера, 12 июля, в сети появилось видео, запечатлевшее ремонт дороги во время дождя. По информации тюменцев, рабочие укладывали асфальт у дома №10 на улице Челюскинцев.
Авторы ролика засомневались в том, что укладка асфальта в дождливую погоду целесообразна. В комментариях под видео начались споры.
В городской администрации прокомментировали ситуацию:
— По объекту видно, что он небольшой, а значит работы ведет одна из ресурсоснабжающих организаций. Скорее всего, рабочие подготовили объект, начали укладывать асфальт и пошел дождь. Бросать не стали. В любом случае есть гарантия и специалисты разберутся, — заявили в пресс-службе администрации Тюмени. Аналогичная ситуация произошла в Тюмени в конце июня. На улице Садовая рабочие укладывали асфальт под проливным дождем. Позже подрядчику пришлось переделывать работы на свой счет под контролем квартального.
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