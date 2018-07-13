Ещё
Синоптики предупредили о циклоне в Хабаровском крае в выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупредили о циклоне в Хабаровском крае в выходные 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Синоптики предупредили о циклоне, который придёт на территорию Хабаровского края к воскресенью, 15 июля.
Ожидается дождь различной интенсивности.
«Придёт к нам циклон со значительной облачной массой, но над Хабаровским краем он пробудет недолго — сместится в Амурскую область», — заявила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
По её словам, количество осадков не превысит норму.
Как отметила Брынцева, неустойчивая погода прогнозируется в регионе и на следующей неделе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».
Ранее портал «ВашГород.ру» передавал, что в Новосибирске прогнозируют аномальную жару в выходные.
RT на русском: последние новости
Синоптики рассказали об июльской жаре в Москве В Адыгее объявили режим ЧС из-за жары и засухи В Москве 13 июля ожидается до +27 °С
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны22
Тадж-Махал пригрозили снести7
Трамп опоздал на чай к британской королеве201
Украину оставят без Pepsi и Coca-Cola14
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека81
Видео
01:28
Экс-боевик Сирии раскрыл «заказчиков» войны
В мире Ближний Восток
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение