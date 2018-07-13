Синоптики предупредили о циклоне в Хабаровском крае в выходные

Синоптики предупредили о циклоне, который придёт на территорию Хабаровского края к воскресенью, 15 июля.

Ожидается дождь различной интенсивности.

«Придёт к нам циклон со значительной облачной массой, но над Хабаровским краем он пробудет недолго — сместится в Амурскую область », — заявила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

По её словам, количество осадков не превысит норму.

Как отметила Брынцева, неустойчивая погода прогнозируется в регионе и на следующей неделе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».