Синоптики предупредили о циклоне в Хабаровском крае в выходные 

Синоптики предупредили о циклоне, который придёт на территорию Хабаровского края к воскресенью, 15 июля.
Ожидается дождь различной интенсивности.
«Придёт к нам циклон со значительной облачной массой, но над Хабаровским краем он пробудет недолго — сместится в Амурскую область», — заявила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
По её словам, количество осадков не превысит норму.
Как отметила Брынцева, неустойчивая погода прогнозируется в регионе и на следующей неделе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».
Ранее портал «ВашГород.ру» передавал, что в Новосибирске прогнозируют аномальную жару в выходные.