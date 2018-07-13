В Самарской области зафиксировали почвенную засуху и суховеи

Из-за ветреной и жаркой погоды на территории области зарегистрировали опасные явления

Самарской области зафиксировали опасные агрометеорологические явления. В частности, в нескольких районах 63-го региона наблюдаются почвенная засуха и суховеи. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— Из-за острого дефицита осадков, ветреной и жаркой погоды на территории области зарегистрировали опасные агрометеорологические явления. В их числе почвенная засуха — в Клявлино, Безенчуке, Новодевичьем, Кротовке, Челно-Вершинах и суховеи — в зерносовхозе «Авангард» в Алексеевском районе, Большой Глушице, Кинель-Черкассах, Сызрани , АГЛОСе и Серноводске, — рассказали синоптики.

Кроме того, в регионе воцарилась атмосферная засуха. Ее зафиксировали в Большечерниговском районе.