Погода на Ямале балует северян

Жители Ямала грядущий уикенд просто обязаны провести на природе. Ведь погода на выходных будет только радовать северян, по крайней мере, так утверждают синоптики.

Ожидаются жаркие и солнечные дни, которые подарят желающим красивый загар. Салехардцы, к примеру, могут принимать солнечные ванны на единственном в мире арктическом пляже.

— На Ямале северо-восточный ветер стихает и становится переменчивым. Погода в ближайшие дни будет ясной, без осадков, ветер от двух до семи метров в секунду. Ночью будет преобладать температура 12-17 градусов выше нуля, днем — плюс 23-28 градусов, местами столбик термометра будет доходить до плюс 32, — такой прогноз озвучила «Красному Северу» начальник отдела метеопрогнозов ЯНЦГМС Наталья Чулева.

Антициклон, принесший на Север тепло, будет властвовать в регионе до понедельника, 16 июля. А уже во вторник ожидается дождь с грозой, предупредила метеоролог.