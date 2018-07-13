Прогноз погоды. Ливни и грозы растянутся на выходные

В пятницу, 13 июля, утром за окном разлился густой туман, ветра нет, на термометрах +17°С. Туман разгонит мелкий дождь, который пойдёт в скором времени, а потом выглянет солнце. После обеда дождь усилится, местами пройдут грозы, ветер слабый северо-восточный. Температура днём повысится до +22…+23°С, облачная с прояснениями погода будет стоять до вечера. Вечер также тёплый, +19…+21°С, малооблачный.

В субботу, 14 июля, синоптики обещают дождливый день с грозами. Утром довольно тепло, +18…+21°С, небо затянуто облаками, сквозь которое будет проглядывать летнее жаркое солнце. Днём разогреет до +23…+25°С, вечером +21°С. Слабый ветер будет еле-еле шевелить воздух, нехватку кислорода будут ощущать все — проводите больше времени на свежем воздухе, вооружившись зонтами и дождевиками, или укрывшись под навесами.

В воскресенье, 15 июля, облачная погода также продержится весь день, сообщает Погода. НН.ру. С утра синоптики прогнозируют грозу, днём кратковременные дожди. Утром +21°С, днём +23…+25°С. Вечер будет спокойный и тёплый, +21…+22°С.