Свердловскую область ждут «тропические» выходные

Свердловчан ждет «тропический» уикенд с теплой погодой, сопровождающейся грозами и ливнями. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, 13 июля в регионе будет облачно с прояснениями, а также пройдут сильные дожди с грозами и град. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Воздух при этом прогреется до плюс 28 градусов.

В субботу в области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах ожидаются грозы. Столбик термометра при этом поднимется до 29 градусов выше нуля. В воскресенье днем осадков не обещают: кратковременные дожди пройдут в некоторых районах региона только ночью. Воздух прогреется до +28 градусов.