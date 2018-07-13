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Свердловскую область ждут «тропические» выходные
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Свердловскую область ждут «тропические» выходные 

Уралинформбюро 9 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловчан ждет «тропический» уикенд с теплой погодой, сопровождающейся грозами и ливнями. Как сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС, 13 июля в регионе будет облачно с прояснениями, а также пройдут сильные дожди с грозами и град. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Воздух при этом прогреется до плюс 28 градусов.
В субботу в области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах ожидаются грозы. Столбик термометра при этом поднимется до 29 градусов выше нуля. В воскресенье днем осадков не обещают: кратковременные дожди пройдут в некоторых районах региона только ночью. Воздух прогреется до +28 градусов.
В Екатеринбурге в пятницу и в субботу пройдут дожди с грозами, а воскресенье обещает быть сухим. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +29 градусов.
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