Пасмурно будет в Нижнем Новгороде в выходные

Об этом сообщает «Яндекс. Погода».

Температура воздуха составит +24.. +25 днем и +18.. +19 ночью в субботу, 14 июля. Скорость восточного ветра будет равна 1,1 м/с, влажность воздуха — 65%. Без осадков, атмосферное давление — 750 мм ртутного столба.

Воздух прогреется до +25 днем и +18.. +20 ночью в воскресенье, 15 июля. Ожидается штиль, влажность воздуха повысится до 70%. Вечером и ночью возможен небольшой дождь, атмосферное давление понизится до 749 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что небольшой дождь прогнозируют синоптики днем в пятницу, 13 июля.