Ещё
Пасмурно будет в Нижнем Новгороде в выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пасмурно будет в Нижнем Новгороде в выходные 

Newsroom24 9 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает «Яндекс. Погода».
Температура воздуха составит +24.. +25 днем и +18.. +19 ночью в субботу, 14 июля. Скорость восточного ветра будет равна 1,1 м/с, влажность воздуха — 65%. Без осадков, атмосферное давление — 750 мм ртутного столба.
Воздух прогреется до +25 днем и +18.. +20 ночью в воскресенье, 15 июля. Ожидается штиль, влажность воздуха повысится до 70%. Вечером и ночью возможен небольшой дождь, атмосферное давление понизится до 749 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что небольшой дождь прогнозируют синоптики днем в пятницу, 13 июля.
Newsroom24: последние новости
Дождливую пасмурную погоду обещают нижегородцам до 20 июля Дожди ожидаются в Нижнем Новгороде 9-11 июля Ливни, грозы и град ожидают нижегородцев в ночь на 10 июля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал89
Путин созывает всех послов на встречу в МИД39
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений123
Крымский мост разоряет Украину292
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение