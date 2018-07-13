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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу 

РИА Новости 10 часов назад
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Погода с переменной облачностью и локальными кратковременными дождями ожидается в столичном регионе в пятницу, воздух прогреет до плюс 27 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос».
"Сегодня ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. К северу вероятность осадков выше, к югу — ниже. Многие и не заметят никаких осадков", — сказал синоптик.
Ветер будет северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, при грозе порывистый.
Столбики термометров в Москве в пятницу покажут плюс 25-27 градусов, по области — плюс 23-28 градусов.
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