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Волгограду пообещали дождливые выходные
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Волгограду пообещали дождливые выходные 

v1.ru 10 часов назад
Фото: v1.ru
Дождь, грозы и ветер, которые на этой неделе все же добрались до Волгограда, задержатся в городе до воскресенья.
Температура воздуха задержется на отметке 34 градуса
— В Волгоградской области осадки будут идти все выходные, — рассказали в региональном центре по гидрометеорологии. — Воздух прогреется до 36 градусов. А вот ночью жители ощутят приятную прохладу — в самых северных районах региона температура на градусниках сползет до +14.
Волгоград увидит небольшой дождь в комплекте с грозами лишь в воскресенье. Во время осадков горожанам обещают и порывы до 18 м/с.
— В выходные в городе установится приятная погода: 34 градуса тепла позволят отдохнуть на пляже и в то же время не сгореть под испепеляющем солнцем, — добавили метеорологи.
В середине недели Волгоград наконец дождался дождей и обещанного усиления ветра. В Калаче — на — Дону тем временем начался настоящий шторм — по словам местных жителей, в порту ветер разогнался до 24 м/с. Таких показателей анемометр, установленный в порту, не фиксировал уже несколько лет.
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