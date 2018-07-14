Волгоград на выходных остынет до 29 градусов

Волгоградская жара на несколько дней сбавит свои обороты и позволит горожанам отдохнуть от пекла при 29 градусах.

— В выходные и Волгоград , и Волгоградская область встретит дожди, грозы. Вместе с осадками до региона долетит сильный ветер с порывами до 20м/с, — уточнили в региональном центре по гидрометеорологии. — Завтра погода позволит горожанам понежиться под солнцем — воздух разогреется до 32 градусов.

С понедельника летний зной даст волгоградцам небольшую передышку. Ночью температура сползет до 24 градусов, а днем поднимется лишь до +29 градусов.

Накануне волгоградские синоптики прочили, что дожди и грозы доберутся до города лишь в воскресенье.