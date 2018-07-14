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Волгоград на выходных остынет до 29 градусов
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Волгоград на выходных остынет до 29 градусов 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградская жара на несколько дней сбавит свои обороты и позволит горожанам отдохнуть от пекла при 29 градусах.
— В выходные и Волгоград, и Волгоградская область встретит дожди, грозы. Вместе с осадками до региона долетит сильный ветер с порывами до 20м/с, — уточнили в региональном центре по гидрометеорологии. — Завтра погода позволит горожанам понежиться под солнцем — воздух разогреется до 32 градусов.
С понедельника летний зной даст волгоградцам небольшую передышку. Ночью температура сползет до 24 градусов, а днем поднимется лишь до +29 градусов.
Накануне волгоградские синоптики прочили, что дожди и грозы доберутся до города лишь в воскресенье.
На этой неделе горожане ждали штормового ветра, накрывшего Калач-на-Дону. По словам сотрудников порта, в среду анемометр впервые за несколько лет показал 24 м/с.
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