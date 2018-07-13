В Москве в пятницу ожидается до +27°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.

Днем переменная облачность, по области местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 6-11 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе.

В случае грозы москвичам порекомендовали по возможности переждать непогоду в капитальном строении. На улице — обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Владельцам автомобилей посоветовали оставлять транспорт вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.