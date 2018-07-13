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В Москве в пятницу ожидается до +27°С
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Раскрыты детали встречи Путина и Трампа
Раскрыты детали встречи Путина и Трампа

В Москве в пятницу ожидается до +27°С 

Газета.Ru 13 июля 2018
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.
Днем переменная облачность, по области местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, 6-11 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее МЧС предупредило москвичей о грозе.
В случае грозы москвичам порекомендовали по возможности переждать непогоду в капитальном строении. На улице — обходить рекламные щиты и другие шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Владельцам автомобилей посоветовали оставлять транспорт вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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