Синоптики прогнозируют жаркие выходные в Москве

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют превышение климатической нормы по среднесуточной температуре в Москве в выходные.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, климатическая норма по температуре будет превышена на 5 °С в воскресенье. При этом местами возможны кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью в субботу и воскресенье составит 17…19 °С в столице, и 14…19 °С в области.

Днём столбики термометра поднимутся до отметок 26…28 °С.

В понедельник 16 июля также ожидаются кратковременные осадки, ночью температура не превысит +19 °С. А днём достигнет 24…29 °С.

Во вторник 17 июля станет немного прохладнее, 22…27 °С днём, временами будет идти дождь.