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Синоптики прогнозируют жаркие выходные в Москве
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Синоптики прогнозируют жаркие выходные в Москве 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Новости Калуги
Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют превышение климатической нормы по среднесуточной температуре в Москве в выходные.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, климатическая норма по температуре будет превышена на 5 °С в воскресенье. При этом местами возможны кратковременные дожди.
Температура воздуха ночью в субботу и воскресенье составит 17…19 °С в столице, и 14…19 °С в области.
Днём столбики термометра поднимутся до отметок 26…28 °С.
В понедельник 16 июля также ожидаются кратковременные осадки, ночью температура не превысит +19 °С. А днём достигнет 24…29 °С.
Во вторник 17 июля станет немного прохладнее, 22…27 °С днём, временами будет идти дождь.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что 13 июля в Москве ожидается до +27 °С.
RT на русском: последние новости
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