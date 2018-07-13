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Опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае с 13 по 19 июля
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Опубликован прогноз ЧС в Алтайском крае с 13 по 19 июля 

АиФ — Алтай 10 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Прогноз возможных ЧС в Алтайском крае до 19 июля подготовили специалисты ГУ МЧС России по краю.
В указанный период ожидаются ливни с грозами, среднесуточная температура воздуха будет +19+24 градуса.
В западных районах высокий риск возникновения лесных и степных пожаров. Также возможны возгорания в частном секторе из-за неосторожного обращения с огнем. Особенно бдительными стоит быть жителям крупных городов Алтайского края — Барнаул, Рубцовск, Бийск, а также Первомайского района.
Из-за утренних туманов, дождя и жары увеличится количество аварий. Здесь речь идет о ДТП с участием велосипедистов и мотоциклистов. В месте проведения дорожных работ также стоит быть внимательными. ДТП прогнозируют на Чуйском тракте, К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха— Михайловское — Кулунда — Бурла— граница Новосибирской областью, трассе А-322, на автодороге до Белокурихи, также на автодорогах Первомайского, Косихинского, Тальменского, Бийского, Алейского районов.
В МЧС также обращаются к рыбакам с просьбой соблюдать требования безопасности при нахождении на воде. В местах отдыха также возможны происшествия, особенно если речь идет о несанкционированных местах купания.
Отправляясь на природу, не забывайте об активности клещей.
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