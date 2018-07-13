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Тепло и дождливо: рассказываем, какая погода ждет ростовчан в выходные
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Тепло и дождливо: рассказываем, какая погода ждет ростовчан в выходные 

161.ru 10 часов назад
Фото: 161.ru
В выходные ростовчанам понадобятся зонтики
В субботу, 14 июля, в Ростове синоптики прогнозируют облачность с пояснениями и небольшой дождь. Температура воздуха днем будет 29-33 градуса тепла.
— Ночью осадков не ожидается, температура воздуха составит 21-23 градуса тепла, —сообщает сервис «Яндекс. Погода».
Первая половина воскресенья пройдет без осадков, а вот вечером и ночью синоптики обещают дождь.
15 июля в донской столице будет прохладнее, чем в субботу. Температура воздуха днем 26 — 29 градусов, ночью — 21-21 градус.
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