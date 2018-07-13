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В Красноярском крае пассажиры самолёта сделали фото горящей тайги
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В Красноярском крае пассажиры самолёта сделали фото горящей тайги 

АиФ Красноярск 10 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Фото опубликовали в соцсетях.
На кадрах видно сразу несколько крупных очагов пожара. Столбы дыма переходят по направлению ветра, который, как предполагают очевидцы, усиливает пожар. Автор фото рассказал, что сделал снимки, пролетая над Богучанским районом.
Напомним, из-за лесных пожаров в Красноярском крае действует режим ЧС. На территории края зарегистрировано 162 пожара: в Эвенкийском, Туруханском, Енисейском, Мотыгинском, Кежемском, Богучанском, Иланском, Большемуртинском, Емельяновском, Ермаковском и Краснотуранском районов.
Горит тайга. Ванавара, Тура, Богучанский район. Ветром тянет все на город, так что не вините власти или заводы. Дождей не ожидается, так что дышать этим дымом ещё долго. С уважением @vitalijboykov
Публикация от ДТП/ЧП 18+ (@chp.kras) 12 Июл 2018 в 3:10 PDT
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