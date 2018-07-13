В Орловской области пятница 13 будет жаркой

В предстоящие дни регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается теплая и солнечная погода, лишь в послеполуденные часы, с развитием облачности, местами возможны кратковременные дожди.

По прогнозам синоптиков, днём ожидается переменная облачность, возможен небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозе порывы будут достигать до 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью составила +13°С.. +18°С. Днем столбики термометров покажут +24°С.. +29°С.