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В Орловской области пятница 13 будет жаркой
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В Орловской области пятница 13 будет жаркой 

РИА 57 11 часов назад
Фото: РИА 57
В предстоящие дни регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. Ожидается теплая и солнечная погода, лишь в послеполуденные часы, с развитием облачности, местами возможны кратковременные дожди.
По прогнозам синоптиков, днём ожидается переменная облачность, возможен небольшой, местами умеренный дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозе порывы будут достигать до 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью составила +13°С.. +18°С. Днем столбики термометров покажут +24°С.. +29°С.
Сообщение В Орловской области пятница 13 будет жаркой появились сначала на РИА 57.
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