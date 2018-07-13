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В Омской области на выходных ожидается жара с грозами
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В Омской области на выходных ожидается жара с грозами 

Омск Здесь 43 минуты назад
Фото: Омск Здесь
Жаркая погода установилась в регионе около недели назад. По информации Обь-Иртышского УГМС, завтра, 14 июля, в Омской области ожидается +24…+29°C, ветер подует северо-восточный, ночью его скорость составит 4-9 м/с, днем возможны порывы до 16 м/с, местами пройдут дожди, ожидаются грозы и туман. В ночные часы температура воздуха опустится до +13…+18°C.
В воскресенье, 15 июля, особых изменений в погоде не прогнозируется. Дожди сохрантся, в дневные часы столбик термометра покажет +23…+28°C, скорость и направление ветра останутся прежними. Ночью похолодает до +14…+19°C.
Добавим, что на предстоящей рабочей неделе жаркая погода сохранится, будет ясно и без осадков.
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