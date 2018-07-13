Из-за тумана в челябинском аэропорту утренние рейсы прилетели в Кольцово

Утром в пятницу, 13 июля, из-за тумана в Челябинске не смогли приземлиться самолёты. Их перенаправили в соседний аэропорт Кольцово . Об этом сообщают читатели 74.ru.

Москвы В Кольцово направили рейсы из Симферополя

— Нам сообщили, что в связи с сильным туманом аэропорт Баландино не принимает самолеты. Пока находимся в Кольцово. Говорят, что туман в Челябинске уже рассеивается. Возможно, скоро отправимся домой, — рассказал читатель 74.ru, летевший из Москвы.

В челябинском аэропорту информацию подтвердили.

— В Кольцово направлен самолёт « Уральских авиалиний » из Симферополя, а также S7 из Москвы, — уточнили в справочной аэропорта Баландино.

Также сегодня задерживается прибытие самолёта из Астаны . Вместо 13:20 он прибудет на два часа позднее и рейс «Аэрофлота» из Москвы вместо 4:30 прилетит в 11:00, обратно отправится в 11:55.

Как сообщает челябинский гидрометцентр, в ближайшие три дня в городе ожидается облачная погода с прояснением, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха днём +25.. +27, по ночам будет +15.. +17. Северный, северо-восточный 4–9 м/с, при грозе отдельные порывы до 15 м/с.

Между тем, горожане жалуются на неприятный запах. Синоптики уточняют: до 14:00 сегодняшнего дня ожидаются неблагоприятные метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.