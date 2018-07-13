На водопаде Хукоу увеличился сток воды и появились множественные водопады 

Линьфэнь /пров. Шаньси/, 12 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей в верхнем течении реки Хуанхэ и подъема уровня воды в каньоне Цзиньшань на водопаде Хукоу в эти дни можно наблюдать прекрасное и величественное зрелище множественных водопадов. Фотографии Синьхуа
Линьфэнь /пров. Шаньси/, 12 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей в верхнем течении реки Хуанхэ и подъема уровня воды в каньоне Цзиньшань на водопаде Хукоу в эти дни можно наблюдать прекрасное и величественное зрелище множественных водопадов. Фотографии Синьхуа
Линьфэнь /пров. Шаньси/, 12 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей в верхнем течении реки Хуанхэ и подъема уровня воды в каньоне Цзиньшань на водопаде Хукоу в эти дни можно наблюдать прекрасное и величественное зрелище множественных водопадов. Фотографии Синьхуа