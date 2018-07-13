Ещё
Жара как в печке: синоптики рассказали о погоде на выходные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жара как в печке: синоптики рассказали о погоде на выходные 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Синоптики составили прогноз на предстоящие выходные: до конца недели в Новосибирске продолжит держаться жаркая погода.
«Пока мы остаёмся в тёплой воздушной массе в ближайшие трое суток. В городе ожидается погода без осадков. Ветер 3–10 метров в секунду», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, сегодня днём воздух в Новосибирске прогреется до +28…+30 градусов. Выходные будут чуть менее жаркими. В субботу, 14 июля, ночью ожидается +17…+19, днём +27…+29 градусов. В воскресенье, 15 июля, ночная температура опустится до +14…+16, а дневная до +26…+28.
Жара вернулась в Новосибирск в конце прошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами. Но при этом несколько дней назад новосибирцы заметили над городом серую дымку — она сопровождалась запахом гари. Синоптики пояснили, что эту пелену принёс восточный ветер: она возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
ngs.ru: последние новости
Фото: над Новосибирском заметили облако, похожее на летающую тарелку Водителям фур запретили портить асфальт на трассах в жаркую погоду Экстренное предупреждение: спасатели сообщили об аномальной жаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия назвала замену «Армате»42
В Солсбери произошел новый инцидент225
Обсуждение Украины начало раздражать Европу42
РФ грозит новое сокращение населения71
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками370
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение