Жара как в печке: синоптики рассказали о погоде на выходные

Синоптики составили прогноз на предстоящие выходные: до конца недели в Новосибирске продолжит держаться жаркая погода.

«Пока мы остаёмся в тёплой воздушной массе в ближайшие трое суток. В городе ожидается погода без осадков. Ветер 3–10 метров в секунду», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова

Согласно прогнозу, сегодня днём воздух в Новосибирске прогреется до +28…+30 градусов. Выходные будут чуть менее жаркими. В субботу, 14 июля, ночью ожидается +17…+19, днём +27…+29 градусов. В воскресенье, 15 июля, ночная температура опустится до +14…+16, а дневная до +26…+28.